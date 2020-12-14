91% составляет эффективность первой российской вакцины от коронавируса «Спутник», свидетельствуют последние данные испытаний. В институте-разработчике препарата полагают, что в следующем году удастся привить большую часть населения страны.

26 тысяч добровольцев получили первую дозу «Спутника», 20 тысяч из них уже получили и вторую дозу. Среди вакцинированных заболевших не выявлено ни одного тяжелого случая заболевания, в группе плацебо их 20, говорится в твиттере Российского фонда прямых инвестиций. Там отмечают, что не было и непредвиденных побочных эффектов. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, результаты исследований позволяют с уверенностью утверждать, что вакцина эффективна и полностью безопасна для здоровья. В центре обещают скоро представить отчет научному сообществу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал обнародованные данные крайне обнадеживающими. По его словам, прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. Гинцбург полагает, что в следующем году удастся привить большую часть населения России. Сейчас вакцина доставлена уже во все регионы, в гражданский оборот выходит новая партия. К этому моменту вне клинических испытаний препарат получили более 200 тысяч человек.

Центр имени Гамалеи готовит отчет для подачи документов на ускоренную регистрацию «спутника» в других странах. Стоимость одной инъекции на зарубежных рынках не будет превышать $10.