Вермонт стал первым американским штатом, выборщики которого проголосовали за президента по итогам выборов, прошедших 3 ноября. В результате три голоса получил Джо Байден. Следом проголосовали выборщики штата Индиана — 11 голосов получил Дональд Трамп. Выборщики Теннесси также отдали 11 голосов Трампу. Четыре голоса выборщиков Нью-Гэмпшира, по последним данным, ушли Джо Байдену.

Как ожидается, процедура продлится несколько часов. Это один из последних этапов выборов президента, заключительным станет церемония инаугурации, которая пройдет 20 января.