Сотрудники Росгвардии задержали трех подозреваемых в стрельбе на парковке торгового центра в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС. Место и время происшествия не уточняется, лишь говорится, что задержанным от 20 до 28 лет. Они были нетрезвыми и стреляли из травматического пистолета по потолку и стенам подземного паркинга в Новой Москве.
2020-12-14T18:33:16+03:00
2020-12-14T18:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 декабря 2020
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