Сотрудники Росгвардии задержали трех подозреваемых в стрельбе на парковке торгового центра в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС. Место и время происшествия не уточняется, лишь говорится, что задержанным от 20 до 28 лет. Они были нетрезвыми и стреляли из травматического пистолета по потолку и стенам подземного паркинга в Новой Москве.