Эффективность российской вакцины «Спутник» в заключительной контрольной точке испытаний составила чуть более 91%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник» в заключительной контрольной точке испытаний, спустя три недели после первого укола, составила чуть более 91%. Об этом говорится на сайте российского Фонда прямых инвестиций, отвечающего за производство. В Центре имени Гамалеи, который занимался разработкой препарата, в свою очередь сказали, что все, кто заразился коронавирусом после прививки, перенесли болезнь в легкой форме.
2020-12-14T18:33:05+03:00
2020-12-14T18:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 декабря 2020
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