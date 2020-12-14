Эффективность российской вакцины «Спутник» в заключительной контрольной точке испытаний составила чуть более 91%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник» в заключительной контрольной точке испытаний, спустя три недели после первого укола, составила чуть более 91%. Об этом говорится на сайте российского Фонда прямых инвестиций, отвечающего за производство. В Центре имени Гамалеи, который занимался разработкой препарата, в свою очередь сказали, что все, кто заразился коронавирусом после прививки, перенесли болезнь в легкой форме.