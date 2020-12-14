Посольство США в Москве не подтверждает информацию о возможном закрытии генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге. Между тем эта тема активно обсуждается в социальных сетях.

Наличие Генконсульства США в Екатеринбурге повышает рейтинг и привлекательность города. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Евгений Ройзман. «Если американское генконсульство появляется, то приходит Великобритания, приходит Европа и статус города повышается. Появляются новые культурные, экономические институты, совершенно иной бизнес. В рейтинге городов город уходит на несколько позиций выше. Сейчас с исчезновением Генконсульства, если его закроют, это направление движения совершенно в другую сторону, в сторону Венесуэлы и Северной Кореи», — сказал он. Ройзман добавил, что причина подобных действий в актуальности темы противостояния России и США.

«Для сегодняшнего российского руководства, для внутреннего потребления, крайне востребована тема противостояния с Америкой. Поскольку мир прозрачный, то на внешнем уровне эти посылы начали точно также воспринимать, шаг за шагом ситуация откровенно ухудшалось. Надеюсь, что хватит здравого смысла не доводить до абсурда», — заключил он.