В США начинается голосование коллегии выборщиков, которое, по его окончании, определит имя следующего президента страны.

Как сообщает The New York Times, наблюдать за процессом голосования можно будет в режиме реального времени. Штат Калифорния, где за кандидата от демократов Джо Байдена должны будут проголосовать 55 выборщиков, что может стать решающим для его победы, голосование будет не утром по времени Восточного побережья США, а только во второй половине дня, когда в Москве уже начнутся следующие сутки. Местом проведения голосования, уточняет газета, традиционно являются здания заксобраний штатов, с некоторыми исключениями: в штате Делавэр мероприятие будет проведено в спортивном комплексе, а Невада, например, решил осуществить голосование в виртуальном формате.

По существующему законодательству выборщики, представленные местными политическими активистами, спонсорами или друзьями кандидатов, 33 штата и столичный избирательный округ Колумбия обязаны проголосовать так, как проголосовало большинство их избирателей. В 17 оставшихся штатах закон этого от них не требует, что означает, что выборщики вольны голосовать либо за Байдена, либо за Трампа. В новейшей истории США это случалось, как например, на прошлых выборах, когда так против своих партий проголосовали пятеро демократов и два республиканца. Однако принципиально на исход выборов за последние сто лет это не повлияло ни разу.



Бумажные бюллетени, которые сегодня и завтра заполнят выборщики по всем Соединенным штатам, будут подсчитаны, составленный по итогам окончательного подсчета сертификат будет ими подписан, и победитель президентской гонки станет известен уже тогда. Но официально, подчеркивает The New York Times, он будет утвержден лишь 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса под председательством вице-президента Майка Пенса.

Газета отмечает, что теоретически некоторые члены Конгресса могут оспорить результаты голосования выборщиков. Однако, чтобы их возражения возымели юридическую силу, необходима их поддержка сразу обеими Палатами, что является очень маловероятным.