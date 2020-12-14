Кремль отвергает причастность к кибератаке на Минфин США

О русском следе ранее сообщили сразу несколько американских изданий.

Поддерживаемые иностранным правительством преступники могли на протяжении нескольких месяцев отслеживать почтовый трафик Минфина и одного из управлений Министерства торговли США. По данным Reuters, злоумышленники обманули системы защиты в программах Microsoft. Хакеры могли также взломать ПО частной компании, которая обслуживала правительственную IT-инфраструктуру.

Совет национальной безопасности, который собирался по этому поводу, заявляет, что делает все возможное для выявления и устранения возможных проблем. Какая именно информация попала в руки посторонних и в каких объемах, будут выяснять в рамках расследования. NYT предположила, что шпионажем занимались российские спецслужбы. По информации Washington Post, хакеры входили в группировку Cozy Bear.

Посольство России в Вашингтоне посчитало обвинения безосновательными. В этом же духе высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По сведениям Reuters, пострадавшая структура Минторга – это управление телекоммуникаций и информации. Ведомство участвовало в кампании Дональда Трампа по запрету китайских приложений TikTok и WeChat.

Впервые о российских хакерах американские власти заявили в 2016 году после победы на выборах президента Дональда Трампа. Злоумышленников связали со взломом серверов Демократической партии США.