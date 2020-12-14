Суд отменил штраф для детского хосписа «Дом с маяком» по делу о нарушении правил оборота наркотических средств

После волны общественного возмущения пересмотреть решение потребовала Генпрокуратура.

Судья Мосгорсуда посчитала, что «Дом с маяком», помогающий неизлечимо больным детям, совершил малозначительное правонарушение. И поскольку общественный вред отсутствует, хоспис штрафовать на 200 тысяч рублей не надо. Производство по делу прекратили, об это решении сообщили в организации. При этом в предыдущей инстанции – Зюзинском суде Москвы – посчитали, что без штрафа в этой ситуации не обойтись. Тогда судья проигнорировала просьбы ограничиться предупреждением. Дело вызвало общественный резонанс – за «Дом с маяком» вступились СМИ и правозащитники. После этого в прокуратуре заявили, что не видят состава правонарушения, зато нарушения были при рассмотрении дела.

Завели его в по жалобе, которую, как выяснила газета «Коммерсантъ», зарегистрировали за день до того, как хоспис закупил первый препарат. В жалобе утверждалось, что в «Доме с маяком» якобы одному ребенку выписывают слишком много лекарств, кроме того, сотрудники незаконно распространяют препараты. Силовики провели внеплановую проверку. Проблем обозначенных проблем не нашли, но обнаружили ошибки в заполнении журнала учета наркотических средств, рассказала глава хосписа Лидия Мониава.

Право назначать безнадежно больным детям наркотические препараты хоспис получил только в сентябре. Как поясняют в организации, первое время там еще только учились следовать всем строгим процедурам по заполнению бумаг. На фоне разбирательства, многие врачи и сотрудники НКО отмечали, что это дело в очередной раз подняло вопрос об избыточной забюрократизированности системы оборота наркотических обезболивающих препаратов.

«Дом с маяком» оказывает паллиативную помощь сотням детей. Он существует в основном на пожертвования. Руководство организации отмечало, что из-за скандала от сотрудничества с фондом отказались несколько крупных спонсоров.