Бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем одного из крупнейших автодилеров города. Предприниматель ранее был фигурантом так называемого дела «русской мафии».

Предприниматель Илья Трабер вместе с партнером Рамисом Дебердеевым стали владельцами 34% акций одного из крупнейших автодилеров города — группы компаний «Аксель». По данным издания Фонтанка.ру, за последние три года выручка компании превысила 40 миллиардов рублей, только в прошлом году она составила около 16 миллиардов. Это одни из немногих совместных бизнесов этих предпринимателей. Они вместе владеют приморским перегрузочным комплексом в порту Приморск с грузооборотом 65 миллионов тонн. Это одно из крупнейших подобных предприятий страны. Кроме того, в начале этого года стало известно, что Трабер и Дебердеев намерены купить энергетическую компанию ЛОЭСК — вторую после «Ленэнерго» в Петербурге и Ленобласти.

Трабер – известный в городе бизнесмен, еще в 90-х годах он практически полностью контролировал рынок антиквариата в Северной столице. В 2008 году он стал фигурантом дела «русской мафии» в Испании, спустя 10 лет его оправдали. Летом 2017-го телеканал «Дождь» выпустил документальный фильм «Питерские», где журналисты назвали Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал президент Владимир Путин».

После фильма телеканала «Дождь» Илья Трабер подал иск о клевете.