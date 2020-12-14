Собственником знаменитого крымского винодельческого предприятия «Массандра» стала структура «Южный проект», принадлежащая банку «Россия».

Весной этого года «Массандру» включили в список объектов подлежащих приватизации. В торгах участвовали две компании, но начальная цена была превышена всего на один шаг. «Южный проект» заплатит за свое приобретение чуть больше пяти миллиардов и трехсот двадцати семи миллионов рублей. Эта компания принадлежит банку «Россия», которым владеет Юрий Ковальчук. Его причисляют к ближайшему кругу президента Владимира Путина. Три года назад «Южный проект» стал собственником «Нового света» — другого известного винозавода Крыма.

«Массандра» была основана еще в 19 веке. Ее сырьевой базой являются почти 9 тысяч гектаров виноградников, которые протянулись на 180 километров от Судака до Фороса. По условиям сделки новые владельцы будут обязаны сохранять и культурное наследие. Кроме того обновление ждет и сами виноградники, что, по информации «Российской газеты», потребует сравнимых с ценой покупки вложений. Еще столько же средств уйдет на замену изношенного оборудования и материальной базы.

В коллекции вин «Массандры» содержится более миллиона бутылок.