Z Архив новостей новости
5 31 6 4215
Эксклюзив Эха 18:09, 14 декабря 2020

Авторы международного расследования: Сотрудники спецподразделения ФСБ играли ключевую роль в покушении на Навального

Авторы международного расследования утверждают, что сотрудники секретного подразделения ФСБ играли ключевую роль в покушении на оппозиционного политика Алексея Навального. По данным издания The Insider, расследовательской группы Bellingcat, американского телеканала CNN и немецкого журнала Der Spiegel, в Томске была вторая попытка.

Под прикрытием Института криминалистики ФСБ, как выяснили авторы расследования, действовала группа из восьми оперативников спецслужбы. В неё входили специалисты разной направленности: бывшие химики, врачи, военные, пишет издание Insider. Среди них глава института криминалистики, военный учёный Станислав Макшаков, он работал в институте в Шиханах, который проводил исследования и разработки яда Новичок. Координатором группы, как утверждают журналисты, был бывший врач, сотрудник спецслужб Олег Таякин. Ещё одного сотрудника ФСБ Алексея Александрова независимые расследователи называют ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального — Калининграде и Томске. Среди других возможных членов группы названы Алексей Кривощёков, Владимир Паняев, Михаил Швец и Иван Осипов и Константин Кудрявцев. Имена силовиков, как поясняет Insider, удалось выяснить после анализа метаданных звонков и сопоставления их с базами данных. Следить за Навальным члены группы начали с января 2017-го после того как он объявил о намерении участвовать в выборах президента. При этом сотрудники секретного подразделения спецслужбы почти никогда не летали тем же рейсом, что и оппозиционный политик, они предпочитали параллельные, желательно из других московских аэропортов. После того как ЦИК отказал Навальному в регистрации, слежку на время прекратили. Её возобновили с новой силой летом этого года, пишет Insider. В начале июля, как говорится в расследовании, политика пытались отравить еще в Калининграде, куда он с женой Юлией прилетел в отпуск. В гостиницу, где планировал остановиться Навальный, заранее пришли несколько человек в штатском, они поговорив с начальством, зашли в номера, что-то там сделали и ушли, рассказали изданию два сотрудника отеля. Жене Навального во время отпуска вскоре стало плохо, возможно она получила дозу яда. Сознания она не теряла, а на следующее утро самочувствие пришло в норму. Группа сотрудников ФСБ месяц спустя отправилась за политиком в Новосибирск, оттуда в Томск. Интенсивность обмена звонками между ними и их начальством возрастала накануне предполагаемых попыток отравления, включая Томск, отмечают независимые расследователи. Так, Макшаков не раз отчитывался перед начальством – генералами ФСБ Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым. Биллинг телефонов показал, что один из сотрудников ФСБ находился возле отеля Навального в Томске, когда он уезжал купаться в реке. После отравления политика часть группы направилась в Москву, остальные в Горно-Алтайск. Там, по мнению расследователей, сотрудники спецслужбы избавлялись от вещей, на которых могли остаться следы «Новичка». Позже члены группы вернулись в Москву. Сегодня корреспондент CNN пришел домой к Олегу Таякину, которого называют координатором группы. Сообщается, что Таякин отказался от комментариев и захлопнул дверь.

Алексей Навальный утверждает, что покушение на него было совершено специальным подразделением ФСБ. Навальный назвал это покушение государственным терроризмом.

Депутат Анатолий Выборный считает заявление Навального о причастности российских спецслужб к его отравлению попыткой привлечь к себе общественное внимание, однако доказательств так и не представлено. Об этом член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «На сегодняшний день важны не общие голословные заявления, а конкретика. Тем более, насколько я знаю, наше государство, СК России, Генпрокуратура выходили с инициативой расследовать вместе, поскольку он гражданин России. Цель Навального, на мой взгляд, — не добиться справедливости, а вызвать народный гнев», — сказал депутат. Выборный добавил, что в этом деле правовые нормы пытаются заменить политическими заявлениями. «Мы уже не раз сталкивались с тем, что Россию пытались в чем-то обвинить. Но мы не можем идти на поводу тех, кто всячески попирает как международное, так и национальное законодательство. Мы действуем строго в рамках действующего законодательства. Власть всячески пытается добиться от компетентных органов представить соответствующие доказательства. С правовой точки зрения мы добиваемся проведения расследования и соответствующих экспертиз, но этого нам не дают. Здесь чисто политические заявления, которые мы наблюдаем», — сказал он.

Западные спецслужбы готовили покушение на одного из лидеров оппозиции. Об этом ранее сказал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом, по словам Нарышкина, у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с политиком Алексеем Навальным.

Нет никаких сомнений в существовании спецподразделений ФСБ, курирующих Алексея Навального и других оппозиционных политиков. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. «По Навальному, я убежден, работает отборная группа сотрудников ФСБ, которая координирует всю работу. Это так и есть. Сейчас в недрах ФСБ главной задачей и самыми лучшими оснащенными подразделениями являются те, которые занимаются оппонентами, противниками или «врагами путинского режима». С учетом значения Навального и его влияния, я думаю, что есть специальные группы сотрудников, которые занимаются им и его ближайшим окружением, вербовкой агентуры, разработкой спецмероприятий, координации действий и т.д. Я убежден дело, которое на него ведут, оно находится на особом контроле у руководства ФСБ, и по нему доклады идут если не ежедневно, то еженедельно точно». – сказал он. Геннадий Гудков считает, что разработкой всех покушений на Навального занимались исключительно эти спецподразделения. «Если на Навального совершались нападения и покушения, я думаю, что они занимались разработкой этих операций, полностью прикрывали эти операции. Это большие подразделения с большими ресурсами, которые являются чуть ли не главными сегодня с точки зрения результата», — сказал он. По словам Гудкова, Кремль не интересует «какая-то подрывная работа какой-нибудь западной службы, торговля наркотиков или группы организованной преступности». «Их интересует самое главное — как удержать власть, как не дать себя свергнуть или ослабить. Все остальное вторично в системе координат авторитарной власти. К сожалению, в диктаторских государствах, которые не готовы и не способны вести честную политическую борьбу, так оно и происходит», заключил он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 104 6 6749 11.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 409 6 42088 09.12
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Иконостас несостоявшихся убийц Данное расследование – не только история о государственном терроризме, но и о полном государственном развале…

5 54 6 7934 17:45
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 140 6 20831 10.12
8читать ;смотреть
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 131 6 20250 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 92 6 14523 10.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 52 6 8534 11.12
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 258 6 43229 10.12
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 48 6 8424 08.12
8читать ;смотреть
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Что не так с нашими школами? На сегодня у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения — это следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава…

5 29 6 5391 08.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 103 6 19279 06:54
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 44 6 8859 10.12
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Юному ленинцу от старого комсомольца Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен…

5 336 6 67577 09.12
Блоги

Юрий Фогельсон преподаватель, юрист

О чем поспорили Е.С. Мысловский и В.В. Путин Европейская комиссия по эффективности правосудия действительно очень высоко оценивает эффективность работы наших так называемых судов…

5 40 6 8004 13.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от ковида. Расширяем возможности для записи Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг…

5 42 6 8551 11.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про новую старую Конституцию Я не могу сказать, что мне нравится всё, что написано сегодня в Конституции Российской Федерации. Но я исхожу из того, что на каждом этапе её принятия и изменения у россиян была возможность сказать переменам «нет»...

5 63 6 13029 11.12

Популярное за неделю

Новости

Оформить больничный лист будет проще Вступают в силу новые правила оформления медицинских документов…

5 2 6 22578
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Благополучия все равно ни у кого не будет. И тот, кто еще шевелится, будет добит налогами — между обессилевшими гражданами будут ползать полуголодные налоговики, добивать экономически умирающих, а потом умирать на их телах…

5 73 6 97801 09.12
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 38 6 7719 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 197 6 447038 11.12
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 151 6 90182 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8900073
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4730516

Сегодня в эфире