Авторы международного расследования: Сотрудники спецподразделения ФСБ играли ключевую роль в покушении на Навального

Авторы международного расследования утверждают, что сотрудники секретного подразделения ФСБ играли ключевую роль в покушении на оппозиционного политика Алексея Навального. По данным издания The Insider, расследовательской группы Bellingcat, американского телеканала CNN и немецкого журнала Der Spiegel, в Томске была вторая попытка.

Под прикрытием Института криминалистики ФСБ, как выяснили авторы расследования, действовала группа из восьми оперативников спецслужбы. В неё входили специалисты разной направленности: бывшие химики, врачи, военные, пишет издание Insider. Среди них глава института криминалистики, военный учёный Станислав Макшаков, он работал в институте в Шиханах, который проводил исследования и разработки яда Новичок. Координатором группы, как утверждают журналисты, был бывший врач, сотрудник спецслужб Олег Таякин. Ещё одного сотрудника ФСБ Алексея Александрова независимые расследователи называют ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального — Калининграде и Томске. Среди других возможных членов группы названы Алексей Кривощёков, Владимир Паняев, Михаил Швец и Иван Осипов и Константин Кудрявцев. Имена силовиков, как поясняет Insider, удалось выяснить после анализа метаданных звонков и сопоставления их с базами данных. Следить за Навальным члены группы начали с января 2017-го после того как он объявил о намерении участвовать в выборах президента. При этом сотрудники секретного подразделения спецслужбы почти никогда не летали тем же рейсом, что и оппозиционный политик, они предпочитали параллельные, желательно из других московских аэропортов. После того как ЦИК отказал Навальному в регистрации, слежку на время прекратили. Её возобновили с новой силой летом этого года, пишет Insider. В начале июля, как говорится в расследовании, политика пытались отравить еще в Калининграде, куда он с женой Юлией прилетел в отпуск. В гостиницу, где планировал остановиться Навальный, заранее пришли несколько человек в штатском, они поговорив с начальством, зашли в номера, что-то там сделали и ушли, рассказали изданию два сотрудника отеля. Жене Навального во время отпуска вскоре стало плохо, возможно она получила дозу яда. Сознания она не теряла, а на следующее утро самочувствие пришло в норму. Группа сотрудников ФСБ месяц спустя отправилась за политиком в Новосибирск, оттуда в Томск. Интенсивность обмена звонками между ними и их начальством возрастала накануне предполагаемых попыток отравления, включая Томск, отмечают независимые расследователи. Так, Макшаков не раз отчитывался перед начальством – генералами ФСБ Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым. Биллинг телефонов показал, что один из сотрудников ФСБ находился возле отеля Навального в Томске, когда он уезжал купаться в реке. После отравления политика часть группы направилась в Москву, остальные в Горно-Алтайск. Там, по мнению расследователей, сотрудники спецслужбы избавлялись от вещей, на которых могли остаться следы «Новичка». Позже члены группы вернулись в Москву. Сегодня корреспондент CNN пришел домой к Олегу Таякину, которого называют координатором группы. Сообщается, что Таякин отказался от комментариев и захлопнул дверь.

Алексей Навальный утверждает, что покушение на него было совершено специальным подразделением ФСБ. Навальный назвал это покушение государственным терроризмом.

Депутат Анатолий Выборный считает заявление Навального о причастности российских спецслужб к его отравлению попыткой привлечь к себе общественное внимание, однако доказательств так и не представлено. Об этом член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «На сегодняшний день важны не общие голословные заявления, а конкретика. Тем более, насколько я знаю, наше государство, СК России, Генпрокуратура выходили с инициативой расследовать вместе, поскольку он гражданин России. Цель Навального, на мой взгляд, — не добиться справедливости, а вызвать народный гнев», — сказал депутат. Выборный добавил, что в этом деле правовые нормы пытаются заменить политическими заявлениями. «Мы уже не раз сталкивались с тем, что Россию пытались в чем-то обвинить. Но мы не можем идти на поводу тех, кто всячески попирает как международное, так и национальное законодательство. Мы действуем строго в рамках действующего законодательства. Власть всячески пытается добиться от компетентных органов представить соответствующие доказательства. С правовой точки зрения мы добиваемся проведения расследования и соответствующих экспертиз, но этого нам не дают. Здесь чисто политические заявления, которые мы наблюдаем», — сказал он.

Западные спецслужбы готовили покушение на одного из лидеров оппозиции. Об этом ранее сказал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом, по словам Нарышкина, у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с политиком Алексеем Навальным.

Нет никаких сомнений в существовании спецподразделений ФСБ, курирующих Алексея Навального и других оппозиционных политиков. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. «По Навальному, я убежден, работает отборная группа сотрудников ФСБ, которая координирует всю работу. Это так и есть. Сейчас в недрах ФСБ главной задачей и самыми лучшими оснащенными подразделениями являются те, которые занимаются оппонентами, противниками или «врагами путинского режима». С учетом значения Навального и его влияния, я думаю, что есть специальные группы сотрудников, которые занимаются им и его ближайшим окружением, вербовкой агентуры, разработкой спецмероприятий, координации действий и т.д. Я убежден дело, которое на него ведут, оно находится на особом контроле у руководства ФСБ, и по нему доклады идут если не ежедневно, то еженедельно точно». – сказал он. Геннадий Гудков считает, что разработкой всех покушений на Навального занимались исключительно эти спецподразделения. «Если на Навального совершались нападения и покушения, я думаю, что они занимались разработкой этих операций, полностью прикрывали эти операции. Это большие подразделения с большими ресурсами, которые являются чуть ли не главными сегодня с точки зрения результата», — сказал он. По словам Гудкова, Кремль не интересует «какая-то подрывная работа какой-нибудь западной службы, торговля наркотиков или группы организованной преступности». «Их интересует самое главное — как удержать власть, как не дать себя свергнуть или ослабить. Все остальное вторично в системе координат авторитарной власти. К сожалению, в диктаторских государствах, которые не готовы и не способны вести честную политическую борьбу, так оно и происходит», заключил он.