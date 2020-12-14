«Аэрофлот» запретил пускать на борт пассажиров без масок, даже если они не могут носить их по медицинским показаниям

Компания «Аэрофлот» запретила пускать на борт пассажиров без масок, даже если они не могут носить их по медицинским показаниям. Снимать средства защиты во время перелёта будет запрещено. Сотрудники авиакомпании будут следить за тем, чтобы маски закрывали и нос, и рот, — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Снимать маску разрешат только для её замены или во время приёма пищи. В «Аэрофлоте» объяснили усиление контроля «сложной эпидемической обстановкой».