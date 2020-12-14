Почти 20 тысяч добровольцев прошли второй этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник». Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора центра имени Гамалеи Дениса Логунова. В центре также отметили, что на этот момент производители передали для вакцинации более 320 тысяч доз вакцины и завтра ожидается новая значительная партия. Разработчик утверждает, что все, кто заразился коронавирусом после вакцинации, перенесли болезнь в лёгкой форме.
2020-12-14T17:33:34+03:00
2020-12-14T17:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 14 декабря 2020
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