Почти 20 тысяч добровольцев прошли второй этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник». Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора центра имени Гамалеи Дениса Логунова. В центре также отметили, что на этот момент производители передали для вакцинации более 320 тысяч доз вакцины и завтра ожидается новая значительная партия. Разработчик утверждает, что все, кто заразился коронавирусом после вакцинации, перенесли болезнь в лёгкой форме.