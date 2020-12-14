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17:32, 14 декабря 2020

Навального отравили ядом «Новичок» сотрудники спецгруппы ФСБ, — утверждают журналисты-расследователи

Политика Алексея Навального отравили ядом «Новичок» сотрудники спецгруппы ФСБ, — утверждают журналисты-расследователи интернет-изданий The Insider и Bellingcat. Ролик, посвящённый результатам расследования, в котором также участвовали Фонд борьбы с коррупцией, телекомпания CNN и журнал Der Spiegel, опубликован, в том числе, на youtube-канале оппозиционера. Там называются имена восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, которые, согласно представленным материалам, отвечали за покушение. Сам Навальный уверен, что операция была подготовлена директором ФСБ Александром Бортников по поручению президента Владимира Путина.

Политик был госпитализирован с признаками отравления в августе, в Омске. Затем его перевезли на лечение в Берлин. Сейчас Навальный продолжает реабилитацию. Российские власти со ссылкой на омских врачей и заключения российских лабораторий уверяют, что никаких отравляющих веществ в организме политика после госпитализации в Омске не нашли.



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