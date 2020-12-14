Футбольный клуб «Краснодар», который стал единственный российской командой, вышедшей плей-офф Еврокубков, в 1⁄16 финала Лиги Европы сыграет с «Динамо», Загреб. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Первые встречи 1⁄16 финала пройдут 26 февраля. Финал турнира запланирован на конец мая в польском Гданьске.
2020-12-14T17:08:37+03:00
2020-12-14T17:08:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:08, 14 декабря 2020
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