Футбольный клуб «Краснодар», который стал единственный российской командой, вышедшей плей-офф Еврокубков, в 1⁄ 16 финала Лиги Европы сыграет с «Динамо», Загреб. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Первые встречи 1⁄ 16 финала пройдут 26 февраля. Финал турнира запланирован на конец мая в польском Гданьске.