Пользователи YouTube и других сервисов Google столкнулись с серьезным сбоем

По данным сервиса DownDetector, который отслеживает неполадки с сайтами по всему миру, больше всего жалоб на неработающие страницы пришло из Европы. Жители крупных городов, в том числе и российских в один момент лишились видеохостинга, доступа к почтовому сервису, облачному хранилищу и другим продуктов от бренда Google. О проблемах рассказали пользователи системы «умный дом», к которой получаются различные устройства внутри квартиры. Вышла из строя возможность оплаты через собственную платежную систему. Впрочем некоторым удавалось открыть сайты в режиме «инкогнито» в их интернет-браузере.

Спустя пару часов тот же YouTube сообщил о восстановление работы и доступа к роликам. Между тем в социальных сетях некоторые пользователи сообщили об исчезновении подписок на каналы и обнулении библиотеки с видеоматериалами. В российском представительстве Google признали наличие проблем, но отказались назвать причину глобального сбоя.

Пользователи предположили, что сбой мог быть связан с авторизацией на сайтах Google.