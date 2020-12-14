Гособвинение попросило для историка Олега Соколова 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Ученого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Прокуроры в прениях попросили суд признать Олега Соколова виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. В свою очередь, сам историк вину признал. Но гособвинение обратило внимание на то, что Соколов сознался в убийстве Анастасии Ещенко уже после того, как его задержали и выяснили обстоятельства происшествия, поэтому это нельзя считать смягчающим обстоятельством. В итоге прокуроры попросили приговорить Соколова к 15 годам лишения свободы.

Напомним, в ноябре прошлого года Соколова достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

На одном из предыдущих заседаний суд отказал защите доцента Соколова в проведении в отношении него повторной психолого-психиатрической экспертизы.