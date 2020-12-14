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Эксклюзив Эха 17:03, 14 декабря 2020

Покушение на Навального в Томске совершила группа из 8 оперативников ФСБ, — заявили авторы расследования

Покушение на политика Алексея Навального в Томске совершила группа из 8 оперативников ФСБ, — заявили авторы совместного расследования, проведенного интернет-изданиями The Insider и Bellingcat. Проверкой сведений, изложенных в расследовании, также занимался Фонд борьбы с коррупцией, телекомпания CNN и журнал Der Spiegel.

Сам Алексей Навальный, комментируя опубликованные материалы, выразил уверенность, что операция была организована главой ФСБ по распоряжению президента России.

Помимо прочего в расследовании говорится, что попытка убить политика в Томске была уже второй – за два месяца до этого те же сотрудники готовили операцию по отравлению Навального в Калининграде. Тогда пострадала жена оппозиционера Юлия.

Нет никаких сомнений в существовании спецподразделений ФСБ, курирующих Алексея Навального и других оппозиционных политиков. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. «По Навальному, я убежден, работает отборная группа сотрудников ФСБ, которая координирует всю работу. Это так и есть. Сейчас в недрах ФСБ главной задачей и самыми лучшими оснащенными подразделениями являются те, которые занимаются оппонентами, противниками или «врагами путинского режима». С учетом значения Навального и его влияния, я думаю, что есть специальные группы сотрудников, которые занимаются им и его ближайшим окружением, вербовкой агентуры, разработкой спецмероприятий, координации действий и т.д. Я убежден дело, которое на него ведут, оно находится на особом контроле у руководства ФСБ, и по нему доклады идут если не ежедневно, то еженедельно точно». – сказал он. Геннадий Гудков считает, что разработкой всех покушений на Навального занимались исключительно эти спецподразделения. «Если на Навального совершались нападения и покушения, я думаю, что они занимались разработкой этих операций, полностью прикрывали эти операции. Это большие подразделения с большими ресурсами, которые являются чуть ли не главными сегодня с точки зрения результата», — сказал он. По словам Гудкова, Кремль не интересует «какая-то подрывная работа какой-нибудь западной службы, торговля наркотиков или группы организованной преступности». «Их интересует самое главное — как удержать власть, как не дать себя свергнуть или ослабить. Все остальное вторично в системе координат авторитарной власти. К сожалению, в диктаторских государствах, которые не готовы и не способны вести честную политическую борьбу, так оно и происходит», заключил он.



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