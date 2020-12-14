В правительстве отчитались о мерах, направленных на снижение цен на продукты

Производители растительного масла, муки и сахара получат господдержку, а на экспорт зерновых будут введены квоты. Соглашения с российскими производителями сахара и подсолнечного масла должны быть заключены до 20 декабря, — сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он добавил, что сейчас действуют соглашения от 2008 года и их оказалось недостаточно.
2020-12-14T16:36:10+03:00
2020-12-14T16:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 14 декабря 2020
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