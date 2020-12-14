Во Франции двух россиян приговорили к тюремным срокам по делу о массовой драке после матча ЧЕ по футболу в 2016 году

Во Франции двух россиян, Михаила Ивкина и Павла Косова, приговорили к трем и 10 годам тюрьмы, соответственно по делу о массовой драке после матча Чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Об этом сообщает агентство ТАССсо ссылкой на адвоката Ивкина.

Массовая драка произошла в Марселе после матча Россия-Англия, завершившегося со счетом 1:1. Тогда несколько десятков российских болельщиков прорвали оцепление и проникли в сектор английских фанатов, где устроили драку. Затем потасовки продолжились в центре города.

Косова и Ивкина, объявленных в общеевропейский розыск, задержали в 2018 году и передали Франции. Ивкин провел в заключении два года и 9 месяцев, по словами адвоката, в ближайшее время он будет освобожден и сможет вернуться в Россию.