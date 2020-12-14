Политик Алексей Навальный назвал имена людей, которые пытались его отравить. Оппозиционер подчеркнул, что расследование провели Bellingcat при участии The Insider и Фонда борьбы с коррупцией.

Речь в расследовании идет о 8 сотрудниках ФСБ, которые участвовали в покушении. В материалах говорится, что отравление политика в Томске было уже второй попыткой его убить. Первая была за два месяца до событий в Томске, в Калининграде. В результате пострадала жена Навального Юлия.

Сам оппозиционер, комментируя расследование, назвал произошедшее государственным терроризмом. Он подчеркнул, что операция такого масштаба не могла больше быть организована никем, кроме как главой ФСБ Александром Бортниковым по распоряжению президента Владимира Путина.