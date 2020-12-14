Туристы отменили почти все новогодние поездки в Петербург с экскурсиями. Операторы оценивают ущерб в сотни миллионов рублей.

Туристы отказались примерно от 95% экскурсионных туров по Петербургу в новогодние праздники. Речь идет об услугах общей стоимостью более 220 миллионов рублей, следует из данных Российского союза туриндустрии на Северо-Западе. Причиной массового аннулирования туров стали жесткие ограничения, которые ранее ввели городские власти, речь идет о закрытии музеев, театров и ресторанов. При этом большинство туристов не стали отменять поездку в Северную столицу, если в стоимость тура включен авиаперелет, но нет экскурсий. Это объясняется тем, что клиенты теряют слишком много при возврате билетов на самолет. В Союзе отмечают, что потери туристической отрасли в этом году могут стать для многих компаний фатальными.

Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к Смольному с просьбой предоставить бизнесу компенсации на зарплату сотрудникам, на оплату налогов, а также для возврата денег клиентам за нереализованные туры.