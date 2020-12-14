Международное расследование: Ключевую роль в покушении на Навального играло спецподразделение ФСБ

Ключевую роль в покушении на политика Алексея Навального играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ. Таковы выводы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel – они установили, что в Томске была не первая попытка от имена отравления оппозиционера.

Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев – 8 сотрудников ФСБ следили за Алексеем Навальным как минимум с января 2017 года, когда политик объявил о планах участвовать в президентских выборах. Они следили за ним практически во всех поездках в рамках предвыборной кампании, при этом почти никогда не летели тем же рейсом. Когда ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации слежка на время прекратилась, а возобновилась летом этого года – в Калининграде, куда Навальный с женой летали в отпуск. Там, вероятно, дозу яда получила Юлия Навальная – у нее были почти те же симптомы, что и мужа в августе, но она не теряла сознание, на утро пришла в норму. Позже трое сотрудников ФСБ отправились вслед за политиком в Новосибирск, затем в Томск, все это независимые расследователи отследили по биллингам телефонов. Они зафиксировали, что один из ФСБ-шников находился вблизи отеля Навального, когда тот уезжал купаться. Оперативники, как утверждается, являются сотрудниками секретного подразделения, дейстовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Етсь свидетельства, что он управляет секретной лабораторией, которая в советское время производила химиоружие. Она базируется в двух секретных и строго охраняемых местах в Москве и Подмосковье.

Институт криминалистики ФСБ проводил экспертизу, которая якобы «обнаружил» наркотики в образцах волос журналиста Ивана Голунова —

позже было доказано, что экспертиза сфабрикована. Алексей Навальный называет покушение на себя государственным терроризмом.

Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального и не признают сам факт использования боевого отравляющего вещества на территории России.

На недавнем заседании СПЧ президент Владимир Путин заявил, что уголовное дело по инциденту с Навальным в России возбудить нельзя — нет достаточных оснований. Как выразился Путин, «основания в Германии: многочисленные запросы сделаны, но ничего не получено в ответ».

Со слов главы СПЧ Валерия Фадеева, президент заверил, что Российские власти как никто «заинтересованы в прояснении этого печального дела».