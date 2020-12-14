РСПП подал в суд на «Эхо Москвы» за эфир Сергея Пархоменко об акции «Последний адрес»

Российский Союз промышелнников и предпринимателей подал в суд на «Эхо Москвы» за эфир Сергея Пархоменко об акции «Последний адрес». В жалобе Пархоменко не упоминается. В требованиях к «Эху» — 500 тысяч рублей, — сообщил в Телеграме главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Судебное заседание назначено на 15-е февраля.