РСПП подал в суд на «Эхо Москвы» за эфир Сергея Пархоменко об акции «Последний адрес»

Российский Союз промышелнников и предпринимателей подал в суд на «Эхо Москвы» за эфир Сергея Пархоменко об акции «Последний адрес». В жалобе Пархоменко не упоминается. В требованиях к «Эху» — 500 тысяч рублей, — сообщил в Телеграме главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Судебное заседание назначено на 15-е февраля.
2020-12-14T15:35:22+03:00
2020-12-14T15:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 14 декабря 2020
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