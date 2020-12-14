The Insider, Bellingcat и CNN утверждают, что ключевую роль в покушении на Навального играло спецподразделение ФСБ

Издания The Insider, Bellingcat и CNN утверждают, что ключевую роль в покушении на Алексея Навального играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ. Авторы расследования называют имена и звания сотрудников. Сообщается также, что отравление в Томске было уже второй попыткой за два месяца: на Навального покушались в Калининграде и при этом едва не погибла Юлия Навальная.

Сам Алексей Навальный пишет у себя на сайте, что целый Департамент ФСБ в течение двух лет пытается убить его и членов его семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории.

Российские власти отрицают причастность к отравлению Навального. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров в середине января признал, что Навальный мог получить дозу боевого отравляющего вещества, но не в России, а либо в самолете, либо уже в Германии.