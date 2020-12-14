Владельцем крымского винзавода «Массандра» стал банк, принадлежащий другу Владимира Путина

Предприятие продано за 5 с лишним миллиардов рублей на аукционе.

«Массандра» до сих пор находилась в госсобственности, однако банк «Россия», крупнейшим акционером которого является Юрий Ковальчук, контролировал многие процессы на предприятии, пишет издания The Bell. В результате торгов, банк получит 11 тысяч гектаров крымской земли, треть из которых занята виноградниками. В распоряжении нового владельца оказывается среди прочего коллекция вин в подвалах «Массандры» — это более 1 миллиона бутылок.

С 2017 года структуры Юрия Ковальчука открыли заводу кредитную линию, выделяли банковские гарантии, финансируя в частности расширение подземной галереи для хранения вин. Актив был приватизирован компанией «Южный проект» в ходе торгов по цене, близкой к стартовой. Вторым участником торгов стало юрлицо, зарегистрированное в несколько месяцев назад.

Банку «Россия» уже принадлежит крымский завод шампанских вин «Новый свет».