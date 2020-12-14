В Ялте с сегодняшнего дня воду будут подавать шесть часов в сутки, — сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. Ограничения введены из-за того, что обмелели крымские водохранилища. Как долго воду будут подавать по графику, не уточняется.

С конца августа воду по графику подают в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма.