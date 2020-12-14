Люди, которые не могут носить маски по медицинским показаниям не смогут летать самолетами Аэрофлота

Сложная эпидемиологическая обстановка вынуждает руководство Аэрофлота ужесточать меры предосторожности. Уважительных причин для того, чтобы не носить маски у пассажиров не будет. Без них на борт никого не пустят. Таким образом больным людям придется выбирать либо другую авиакомпанию, либо вид транспорта. В заявлении Аэрофлота говорится о том, что маска должна закрывать рот и нос и снимать ее нельзя за исключением тех случаев, когда ее нужно сменить и во время приема пищи. В авиакомпании пообещали занимать жесткую позицию по отношению к нарушителям. Кроме того, пассажиры должны обработать руки санитайзером перед тем, как подняться на борт. Вставать со своего места будет можно только для посещения туалета.

В авиакомпании пояснили, что все изменения в кодекс поведения на борту сделаны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.