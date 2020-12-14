В Москве началась запись на вакцинацию против коронавируса для работников МФЦ, культуры, сфер торговли и услуг, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, столичные власти постепенно будут и дальше расширять круг лиц, которые могут привиться, пока вакцина не станет доступна всем жителям столицы.
2020-12-14T15:03:59+03:00
2020-12-14T15:03:59+03:00
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15:03, 14 декабря 2020
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