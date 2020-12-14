Мурашко: Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все регионы России

Вакцину от коронавируса «Спутник V» доставили во все регионы России, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр не уточнил, сколько доз вакцины произведено и разослано по регионам к настоящему времени.

По данным источников издания «Медуза», федеральный центр потребовал от региональных властей привить от коронавируса не менее 30% населения к концу первого полугодия 2021 года. Для этого потребуется более 20 миллионов доз вакцины. В настоящее время, по сведениям источников «Медузы», на всю страну только 300 тысяч доз.