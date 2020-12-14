Решетников: Соглашения с производителями сахара и масла должны быть заключены до 20 декабря в рамках стабилизации цен

Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла должны быть заключены до 20-го декабря в рамках стабилизации цен, — об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Следить за исполнением соглашения с производителями сахара и масла по ценам будет Федеральная налоговая служба.

Объявлено также, что производители сахара, хлеба, а также переработчики муки в будущем году получат господдержку, с 15 февраля по 30-е июня Россия может ввести квоты на экспорт зерна чтобы снизить внутренние цены.