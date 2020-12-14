Пользователи в России сообщают о сбоях в работе YouTube

Также недоступны некоторые сервисы Google. Downdetector сообщает, что данная проблема наблюдается в ряде стран мира, большее количество жалоб приходит из Европы. В России сбои наблюдаются преимущественно в Москве и Сант-Петербурге.
2020-12-14T15:35:00+03:00
2020-12-14T15:35:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757858-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 14 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…