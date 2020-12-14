Министерство строительства просит правительство упростить въезд в РФ для мигрантов, на стройках дефицит рабочей силы

Министерство строительства просит правительство упростить въезд в Россию для мигрантов, на стройках дефицит рабочей силы. В Москве в этом году количество трудовых эмигрантов снизилось на 40%, что отразилось на занятости в городских службах, — отмечает «Коммерсантъ».
2020-12-14T14:39:23+03:00
2020-12-14T14:39:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757850-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:39, 14 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…