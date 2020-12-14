Министерство строительства просит правительство упростить въезд в РФ для мигрантов, на стройках дефицит рабочей силы

Министерство строительства просит правительство упростить въезд в Россию для мигрантов, на стройках дефицит рабочей силы. В Москве в этом году количество трудовых эмигрантов снизилось на 40%, что отразилось на занятости в городских службах, — отмечает «Коммерсантъ».