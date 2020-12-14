Структура банка «Россия» купила крымскую «Массандру» за пять миллиардов рублей

Помимо головного завода и восьми филиалов, на торги выставлялись 220 земельных участков общей площадью свыше ста гектаров. «Массандра» – одно из крупнейших винодельческих и виноградарских объединений. В ассортименте около ста наименований различных вин. После присоединения Крыма местные власти передали предприятия в ведение Управления делами президента России. В том же году Евросоюз внес «Массандру» и другие крымские предприятия в санкционный список, — напоминает РБК.