Структура банка «Россия» купила крымскую «Массандру» за пять миллиардов рублей

Помимо головного завода и восьми филиалов, на торги выставлялись 220 земельных участков общей площадью свыше ста гектаров. «Массандра» – одно из крупнейших винодельческих и виноградарских объединений. В ассортименте около ста наименований различных вин. После присоединения Крыма местные власти передали предприятия в ведение Управления делами президента России. В том же году Евросоюз внес «Массандру» и другие крымские предприятия в санкционный список, — напоминает РБК.
2020-12-14T14:38:59+03:00
2020-12-14T14:38:59+03:00
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14:38, 14 декабря 2020
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