С космодрома Плесецк запущена тяжелая ракета-носитель «Ангара» с макетом полезной нагрузки

Старт прошел штатно. Глава Роскосмоса отреагировал на запуск ракеты твиттом: «Она летает, черт возьми!!!». В 2018 году руководитель SpaceX Илон Маск похожим образом прокомментировал первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla.