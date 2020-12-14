С космодрома Плесецк запущена тяжелая ракета-носитель «Ангара» с макетом полезной нагрузки

Старт прошел штатно. Глава Роскосмоса отреагировал на запуск ракеты твиттом: «Она летает, черт возьми!!!». В 2018 году руководитель SpaceX Илон Маск похожим образом прокомментировал первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla.
2020-12-14T14:38:37+03:00
2020-12-14T14:38:37+03:00
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14:38, 14 декабря 2020
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