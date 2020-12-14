Песков предложил журналистам задать вопрос о заказчиках убийства Немцова на пресс-конференции Путина 17 декабря

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил журналистам задать вопрос о заказчиках убийства Бориса Немцова на пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. На прошлой неделе на заседании СПЧ Путин сказал, что найдены не только исполнители, но и заказчики. Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015-го года. По обвинению в этом убийстве осуждены пятеро выходцев из Чечни. Подозреваемые в суде вины не признали.
2020-12-14T14:38:24+03:00
2020-12-14T14:38:24+03:00
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14:38, 14 декабря 2020
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