Минеева: Половина московских фитнес-клубов может обанкротиться к концу года из-за ограничений и отсутствия поддержки

Половина московских фитнес-клубов может обанкротиться к концу года из-за коронавирусных ограничений и отсутствия мер поддержки, — предупреждает уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева. По ее данным, уже разорились 20% фитнес-клубов и 20% салонов красоты.
2020-12-14T14:35:09+03:00
2020-12-14T14:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 14 декабря 2020
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