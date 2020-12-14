Минеева: Половина московских фитнес-клубов может обанкротиться к концу года из-за ограничений и отсутствия поддержки

Половина московских фитнес-клубов может обанкротиться к концу года из-за коронавирусных ограничений и отсутствия мер поддержки, — предупреждает уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева. По ее данным, уже разорились 20% фитнес-клубов и 20% салонов красоты.