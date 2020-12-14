Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тысяч рублей детскому хоспису «Дом с маяком»

Дело о нарушении правил оборота наркотических средств прекращено «ввиду малозначительности правонарушения», — сообщила пресс-служба суда. Хоспис получил штраф после внеплановой проверки. Выявлены недочеты ведения журналов. Решение Зюзинского суда о штрафе опротестовала Генеральная прокуратура.
2020-12-14T14:33:10+03:00
2020-12-14T14:33:10+03:00
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14:33, 14 декабря 2020
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