Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Каре умер в возрасте 89 лет

Литературное агентство, с которым он сотрудничал, утверждает, что у него была непродолжительная болезнь, не связанная с коронавирусом.

После недолгой карьеры в Западной Германии, где он был агентом британской разведки МИ6, работавшим под дипломатическим прикрытием, Ле Карре, чье настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэлл в начале 60-х годов оставил госслужбу. Решение было принято после читательского успеха его первых книг, самыми известными из которых на родине писателя считают романы «Шпион, пришедший с холода», «Шпион, выйди вон» и «Русский дом». Издание Индепендент публикует подборку сообщений в Твиттере, среди которых пост Стивена Кинга, назвавшего коллегу «литературным гигантом». Другой знаменитый британец, актер Стивен Фрай советует всем перечитать хотя бы некоторые из книг Ле Каре, начав с самого первого романа «Призыв к мертвым»; Паулу Коэлью называет его не только выдающимся писателем, но и «великим мечтателем». Французское издание Observateur с печалью сообщает о смерти «виртуоза шпионского романа». Телеканал Франс-24 характеризует Джона Ле Карре как «лучшего британского шпиона, внедренного в литературу».

Газета Times включила ле Карре в список лучших британских писателей послевоенного времени.