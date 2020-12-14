Кража остается самым частым преступлением в России

Половина россиян, осужденных за это преступление в прошлом году, похитили ценности на суммы меньше 13 тысяч рублей. К такому выводу пришли в своем исследовании интернет-издание «Важные истории» и медиа-проект «Четвертый сектор».
2020-12-14T14:09:32+03:00
2020-12-14T14:09:32+03:00
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14:09, 14 декабря 2020
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