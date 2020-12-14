Суд начал рассматривать по существу дело экс-полицейских, их обвиняют в том, что они подбросили наркотики Голунову

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
Сегодня Иван Голунов отказался комментировать начавшийся по существу процесс.
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Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
Сегодня Иван Голунов отказался комментировать начавшийся по существу процесс.
The Times: Кремль предпринял вторую — неудачную — попытку отравить Алексея Навального Источники в немецких службах безопасности сообщили своим коллегам в Соединенном Королевстве, что нападавшие предприняли еще одну попытку убить Навального, пока он лежал в искусственной коме, прежде чем его отправили в Германию…