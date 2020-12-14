«Коммерсантъ»: Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке могут быть закрыты в ближайшее время

Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке, по данным газеты «Коммерсантъ», могут быть закрыты в ближайшее время. Визовое обслуживание в них не ведется уже давно. Официального подтверждения информации о приостановке деятельности консульств пока нет. Между тем, эта тема активно обсуждается в соцсетях.

Активное обсуждение последствий закрытия генконсульства США в Екатеринбурге развернулось на Facebook. В основном в комментариях пользователи пишут о том, что работа американского представительства закрывала потребности в визах для всех регионов УрФО. Если дипмиссия полностью прекратит работу, не только Екатеринбургу и Свердловской области, но, возможно, десятку регионов за визами придется летать только в Москву. Из-за этого вырастут сроки получения документов и, как следствие, — даты поездок в США будут сдвигаться на 3-4 месяца, если не больше. Также в одном из комментариев на Facebook процитировали нынешнего сенатора Эдуарда Росселя. Будучи губернатором Свердловской области, он заявлял, что открытие генконсульства США в Екатеринбурге — показатель развития региона и его инвестиционной привлекательности.

Генконсульство в Екатеринбурге с марта 2000-го года оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. Во Владивостоке американские дипломаты перестали работать, ссылаясь на пандемию коронавируса.