Системы Минфина США подверглись кибератаке, в причастности к которой подозревают российских хакеров

В Москве все отрицают.

ФБР расследует кибератаку на Минфин США и Национальное управление телекоммуникаций и информации, оно входит в министерство торговли. По данным источников агентства Reuters, связанные с иностранным правительством хакеры в течение нескольких месяцев отслеживали электронные письма сотрудников ведомства. Объем утечки данных и возможный ущерб пока неясны. Инцидент стал поводом для экстренного заседания Совета национальной безопасности США. По данным газеты The Washington Post, за кибератаками стоят работающие на российское правительство хакеры из группы, известной как APT29 или Cozy Bear. Они, как отмечается, действовали в рамках некоей «глобальной шпионской кампании», которая длилась несколько месяцев. Эту группу хакеров связывают с российской военной разведкой. The Washington Post пишет, что Cozy Bear взламывали системы Госдепартамента США и Белого дома во времена правления президента Барака Обамы, а также серверы Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. На прошлой неделе, по данным газеты, эти же хакеры атаковали компанию по кибербезопасности FireEye.

Посольство России в США называет обвинения безосновательными. В сообщении нашей дипмиссии говорится, что Москва не проводит наступательных операций в виртуальной среде. Об этом же заявил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В условиях политической борьбы хакерские атаки совершаются как со стороны США, так и со стороны России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко. «Нет точной информации по поводу причастности-непричастности. Идет борьба политическая, дипломатическая, идеологическая и так далее. Используются любые, особенно современные, технические средства. Если есть возможность как-то повлиять на политику оппонента, причинить ему неприятности – сегодня они, завтра мы и так далее. Я верю в эти хакерские атаки и с той стороны, и с этой. Разыгрывать из себя невинность, смешно, потому что утечка информации колоссальная», — сказал он.