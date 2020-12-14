«Аэрофлот» усилил контроль за ношением медицинских масок на борту самолета

Авиакомпания не будет допускать к полету пассажиров, которые отказываются надевать маску. Масочный режим необходимо соблюдать в течение всего полета и во время посадки. Снять маску можно только во время приема пищи, — уточнили в авиакомпании.
2020-12-14T13:37:23+03:00
2020-12-14T13:37:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 14 декабря 2020
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