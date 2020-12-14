Депутат Госдумы, замглавы комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Как отмечает РБК, он предусматривает сокращение списка болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту – в частности, из списка исключат ряд патологий плода. По мнению Пушкиной, ограничение прав женщин на аборт может привести к катастрофе. Депутат подчеркнула, что документ Минздрава выходит за рамки только медицинских вопросов. При этом Пушкина заметила, что не поощряет аборты и считает их одним из проявлений социального неблагополучия.