Депутат Госдумы, замглавы комитета по вопросам семьи Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Как отмечает РБК, он предусматривает сокращение списка болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту – в частности, из списка исключат ряд патологий плода. По мнению Пушкиной, ограничение прав женщин на аборт может привести к катастрофе. Депутат подчеркнула, что документ Минздрава выходит за рамки только медицинских вопросов. При этом Пушкина заметила, что не поощряет аборты и считает их одним из проявлений социального неблагополучия.
2020-12-14T13:37:09+03:00
2020-12-14T13:37:09+03:00
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13:37, 14 декабря 2020
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