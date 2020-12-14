Песков отказался комментировать слова президента о расследовании убийства Бориса Немцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Владимира Путина о расследовании убийства Бориса Немцова. Об этом пресс-секретарь президента сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, не мог бы. Впереди пресс-конференция большая, вы вольны это спрашивать. Безусловно, да (президент говорил об этом – Э.М.). Я, к сожалению, не могу как-то раскрыть эти слова. Сам президент об этом сказал на встрече», — сказал он.

Президент России считает, что расследование убийства политика Бориса Немцова необходимо «доработать». Приговор по этому делу вынесли еще три года назад. По словам Владимира Путина, недавно он обсуждал с коллегами убийство Бориса Немцова и предположил, что, хотя, в целом, всё понятно, то есть исполнители и заказчики найдены, в этом деле еще есть незавершённые моменты. Об этом он рассказал во время вчерашней встречи с Советом по правам человека. Какие именно вещи по мнению президента не доработало следствие – глава государства не уточнил.