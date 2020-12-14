В Кремле назвали «чушью собачьей» сообщения в западных СМИ о повторной попытке отравления Алексея Навального в токсикологическом отделении омской больницы. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию в британской газете Sunday Times. Песков не захотел говорить на эту тему.
2020-12-14T13:34:41+03:00
2020-12-14T13:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 14 декабря 2020
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