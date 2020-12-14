В Кремле назвали «чушью собачьей» сообщения в западных СМИ о повторной попытке отравления Алексея Навального в токсикологическом отделении омской больницы. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию в британской газете Sunday Times. Песков не захотел говорить на эту тему.