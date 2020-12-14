В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, около ста пунктов готовы к работе. В Подмосковье поступило более 7 тысяч доз вакцины. Московская область находится на третьем месте после столицы и Санкт-Петербурга по заразившимся в России.