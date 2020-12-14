Метеорный поток «Геминиды» достигнет пика в ночь на вторник

При ясной погоде звездопад будет виден в любой части света. Об этом «Эху Москвы» рассказала сотрудник Московского планетария, астроном Людмила Кошман. Также сегодня вечером произойдет полное солнечное затмение, напомнила Людмила Кошман.
2020-12-14T13:06:16+03:00
2020-12-14T13:10:53+03:00
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Эксклюзив Эха 13:06, 14 декабря 2020
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