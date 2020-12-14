Минэкономразвития предлагает наделить правительство правом регулирования цен при колебаниях от 10%

Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, Россия также готова ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло в случае, если соглашения с производителями не будут исполнены.
2020-12-14T13:05:05+03:00
2020-12-14T13:11:39+03:00
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13:05, 14 декабря 2020
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